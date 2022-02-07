Citroen C4 попробует себя в новом кузове

Семейство C4 пополнится полноразмерным кроссовером

Кросс-хэтчбек Citroen C4 сменил поколение в 2020 году. По некоторым данным, марка рассматривает возможность расширения семейства. В нем ожидается появление полноценного кроссовера. Как именно он будет называться, пока достоверно неизвестно, но озвучено два варианта — C4 Aircross или C4 Sporty Cross.

Еще одна интересная особенность — это выход новинки. Вокруг этого немало догадок. При этом одни уверяют, что кроссовера на базе С4 не будет и его разработку отменили, другие — что модель дебютирует в 2022 году.

Свои догадки на этот счет представили в Carscoops. Художники издания показали какой могла бы быть новинка. У автомобиля на рендерах массивный пластиковый обвес и фирменные накладки Airbump, квадратные колесные арки и высокая линия капота. Покатая линия крыши сохранена, что делает кроссовер похожим на Nissan Juke.

По некоторым данным, кроссовер займет пустующую нишу между C3 Aircross и C5 Aircross. Она образовалась после снятия с производства C4 Cactus.

Информации о моторах нет. Ожидается, что автомобиль будет приводить в движение двигатель объемом 1,2-1,5 литра, а его мощность составит от 100 до 155 л.с. Не исключено появление и полностью электрической версии.