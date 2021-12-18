Citroen случайно засветил новый кроссовер (фото)

Кроссовер привели в соответствие с текущим языком дизайна марки

Во время презентации концептуального Citroen My Ami Buggy, компания случайно показала другую новинку. Кадры, сделанные журналистами издания Planete GT, нечеткие, но в силуэте отчетливо угадывается кроссовер C5 Aircross.

Вероятно производитель решил обновить модель, которая находится в строю с 2017 года. Судя по снимкам, изменений довольно много. Компактному кроссоверу досталась новая оптика, аналогичная той, что используется в C4 и C5 X, модернизированный передний бампер, который лишили трапециевидных вставок, и иной капот. Увы, корма осталась за кадром. Ожидается, что на ней также появится новая оптика и бампер.

В салон также заглянуть не удалось. Можно предположить, что обновленный C5 Aircross получит мультимедийную систему с большим экраном и современную приборную панель. В моторную линейку добавят гибридную версию на основе 1,6-литрового двигателя. Прежние 1,2-литровый мотор на 130 л.с. и 1,6-литровый с отдачей 180 л.с. также будут сохранены. Премьера модели состоится в ближайшее время, а на рынок она выйдет в 2022 году.