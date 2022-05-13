Cummins презентовал 15-литровый двигатель на водороде

На выставке ACT Expo 2022, которая проходила с 9 по 12 мая в Лонг-Бич (Калифорния), компания Cummins представила 15-литровый двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде. Мотор X15H разработан на новой платформе, которая предполагает использование разного вида горючего – силовые агрегаты унифицированы по многим компонентам и отличаются лишь топливной аппаратурой.

Автомобили с ДВС на водороде имеют большое будущее, так как изначально дешевле электрических аналогов на топливных элементах, равно как и батарейных электромобилей. Такие агрегаты позволяют унифицировать установку трансмиссий и могут использоваться для широкого ассортимента моделей коммерческих автомобилей.

Cummins начал испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде в июле 2021 года и уже добился успехов – мотор показал мощность 290 л. с. и максимальный крутящий момент 1098 Нм. Тестирование с целью доводки конструкции будет продолжено и дальше. Полномасштабное серийное производство запланировано на 2027 год.

Cummins cчитает водородное топливо ключевым элементом своей стратегии по снижению парниковых газов на планете. Так. компания анонсировала сотрудничество с Daimler Truck North America в области топливных элементов для безвредного магистрального тягача Freightliner Cascadia, дебют которого запланирован на 2024 год.