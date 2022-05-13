Автобусы Setra нового поколения замечены на испытаниях

Шесть туристических автобусов Setra – модели следующего поколения ComfortClass и TopClass 500 сегодня проходят испытания в экстремальных условиях. Они уже побывали в заснеженной Финляндии, забирались в горы Сьера-Невада, почувствовали влажный климат Гибралтара, прошли тест на выносливость в Турции, в том числе пылью гравийного карьера.

Передние маски автобусов скрыты под камуфляжем, дабы сохранить интригу их нового оформления. Каждая из машин получила вымышленное имя в честь ярких цветов, в которые они окрашены – Cleo, Leyle, Lima, Zera и т. д.

Испытание новых моделей Setra при температуре окружающего воздуха от -40С до +40С, на дорогах со сложным рельефом, причем с полной загрузкой (с заполненными водой манекенами или мешками с песком) является основополагающим принципом подразделения Daimler Buses. Смоделированные виртуальные условия всегда проверяются на практике. В частности, взаимодействие новейших электронных систем помощи водителю. Известно, что в футболе все правда раскрывается на поле, а применительно к новым автобусам Setra – на дорогах Европы и за ее пределами.

Туристические автобусы Setra следующего поколения – СomfortClass и TopClass 500 должны выйти на рынок уже в течение 2022 года.