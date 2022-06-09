Cupra готовит конкурента следующего Audi Q3 — плагин-гибридный кроссовер Terramar

На электротяге испанский плагин-гибрид сможет проезжать до 100 км

Cupra представила новый кроссовер Terramar. Свое имя он получил в честь старейшего в мире автодрома, построенного в 1923 году. Предположительно, это одна из двух новинок, анонсированных брендом в феврале этого года в рамках стратегии Cupra2.

Cupra Terramar — 4,5-метровый плагин-гибрид, технических аналогичный Audi Q3 следующего поколения. Подробностей о силовой установке испанского кроссовера нет. Известно, что на электротяге он сможет проезжать до 100 км. Также у кроссовера будут бензиновые версии с моторами последнего поколения. Серийное производство Cupra Terramar наладят на заводе концерна Volkswagen в Венгрии, на одной линии с новым Audi Q3.

Помимо Terramar, Cupra готовит три новых модели. В их два электромобиля — кроссовер Tavascan и компактный хетчбэк UrbanRebel. Плюс к этому будет обновлена уже существующая модельная линейка, состоящая из Ateca, Born, Formentor и Leon. А к концу десятилетия все модели марки будут электрическими.

До конца 2022 года Cupra планирует запустит собственную платформу для взаимодействия с другими брендами, стартапами, разработчиками, стримерами и обычными пользователями.