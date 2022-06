Литва передала Украине военные грузовики – на очереди БТРы

В рамках пакета военной помощи, Литва передала Украине грузовики и полноприводные автомобили для разминирования территорий. Суммарное количество техники составляет двадцать единиц.

Отмечается, что стоимость этой помощи достигает 15,5 млн евро. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что к отправке также готовится 20 бронетранспортеров М113. Они прибудут в Украину в ближайшее время.

Еще чиновник сообщил, что литовцы выбрали имя беспилотнику Bayraktar TB2, на который жители страны собрали более 5 млн евро. Он будет называться «Vanagas» (Ястреб). Дрон тоже готовят к отправке в Украине и передаче ВСУ.

On 25th of May I announced that 🇱🇹 is preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. Today I announce that the 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) are already in 🇺🇦! 20 M113 armored vehicles are coming!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 7, 2022