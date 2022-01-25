Cupra представила спецверсию Leon со спортивным характером

Новинка доступна в двух версиях с разными моторами

В семействе Cupra Leon появился новый представитель с приставкой VZ Cup в названии. Новинка доступна в кузовах хэтчбек и универсал. Помимо более спортивной внешности, она получила улучшенное оснащение.

Отличить спецверсию от базовой можно по 19-дюймовым колесным дискам Exclusive II, окрашенным в сочетание медного и черного цветов, которые идеально дополняют основной оттенок кузова. Боковые юбки Leon VZ Cup выполнены из темного алюминия, а на корме установлен крупный спойлер с отделкой из карбона. Спортивный обвес с воздухозаборником в переднем бампере, четырьмя патрубками выхлопной системы и диффузором также сохранен.

В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, отделанные эксклюзивной высококлассной кожей синего цвета. В оснащение вошел мультируль в кожаном оплете, который выполнен в стиле SuperSport, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10-дюймовым экраном. В качестве декора использованы медные вставки.

В движение особый Cupra Leon приводит 2,0-литровый двигатель мощностью 300 л.с., который сопряжен с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой переднего привода. Поклонники полного привода могут выбрать версию Sportstourer VZ Cup с 2,0-литровым мотором с отдачей 310 л.с. Стоимость новинки стартует от 53 000 долларов.