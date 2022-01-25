Новинка Такого больше не будет: Acura начала сборку прощальной версии флагманского спорткара

Тираж ограничат 350 единицами Acura NSX Type S

Honda заявила о начале сборки прощальной версии флагманского спорткара NSX в исполнении Type S, дебютировавшего в августе 2021 года на Неделе автомобильной моды в Монтерее, Калифорния. Первые два спорткара лимитированной версии были собраны 21 января в городе Мэрисвилл, штат Огайо. Оба автомобиля окрашены в фирменный матовый оттенок Gotham Gray.

Всего намерены выпустить 350 экземпляров Acura NSX Type S. При этом большую часть, а это 300 единиц продадут в США, еще 30 в Японии и остальные 20 рассчитаны на покупателей остального мира. При этом заполучить дорогостоящий экземпляр точно не выйдет, поскольку все они были проданы во время старта приема предзаказов.

Купе оснащено гибридной силовой установкой, состоящей из 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом и трех электродвигателей. Два из них установлены на передней оси. Еще один расположен между ДВС и девятиступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная отдача силовой установки — 608 л.с. Привод — полный, благодаря чему теперь можно более точно управлять вектором тяги. Это в свою очередь помогает проще проходить повороты.

Стоимость спецверсии уже известна. В США за новинку просят 169 500 долларов. По некоторым данным, преемника у Acura NSX второго поколения не будет.