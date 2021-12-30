Новинка Dacia раскрыла стоимость своего нового флагмана — и она довольно бюджетная

Новинка поступит в продажу уже в 2022году

В январе текущего года концерн Ranault анонсировал выход нового кроссовера под маркой Dacia. Новинка получила название Bigster и займет место флагмана в линейке производителя. Новинка должна пополнить линейку марки в 2022 году.

Новинку позиционируют, как конкурента Land Rover Discovery Sport и Volkswagen Tiguan. Вот только ценник у нее будет более бюджетным. По словам производителя, базовая версия обойдется в 22-23 тысячи долларов. Кроссовер также выйдет под маркой Ranault. Такой вариант будет стоить на несколько тысяч дороже, сообщает издание Auto Express.

Известно, что в основу будущего флагмана румынской марки ляжет платформа CMF-B, на которой также базируется актуальный хэтчбек Sandero. Кроссовер получит стильный современный дизайн и продвинутое оснащение. Длина модели составит 4,6 м.

В движение Bigster будет приводить гибридная силовая установка на основе 1,6-литрового двигателя. Также будут предложены версии с трех и четырехцилиндровыми моторами с отдачей от 90 до 150 л.с.