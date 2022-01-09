DAF получил заказ на бронированные тягачи

Известный производитель DAF Trucks получил заказ на девять большегрузных автопоездов для бельгийских вооруженных сил. Напомним, что в прошлом году Министерство обороны Бельгии заключило контракт на 879 грузовиков DAF CF 4х4 и 8х8, которые будут поставлены в 2022 – 2025 гг.

Новый заказ включает четырехосные полноприводные тягачи CF Militar(8х8) и трехосные раздвижных низкорамных полуприцепы от фирмы Broshuis. Для постройки моделей CF Military компания DAF тесно сотрудничает с известной чешской компанией Tatra Trucks. Результатом стала уникальная концепция шасси с первоклассной трансмиссией и центральной трубчатой рамой, на которой установлена ​​независимая подвеска колес.

Это дает тягачу CF Military непревзойденную проходимость по бездорожью и исключительный комфорт при езде даже по самой сложной местности. Эвакуационные машины будут оснащены двигателем PACCAR MX-13 объемом 12,9 л и мощностью 460 л.с.

Усовершенствованные бронированные кабины поставляются компанией Tatra Defense Vehicles с использованием компонентов кабин серии DAF CF, которые производятся в Бельгии. Бронекабины обеспечат оптимальную защиту экипажа при перевозке транспортных средств во время военных миссий. Поставка автопоездов запланирована на 2024 год.