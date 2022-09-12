DAF Trucks начинает поставки электрогрузовиков LF Electric
Первым покупателем электрического грузовика DAF LF Electric cтала логистическая компания Nabuurus из Нидерландов. Экологически чистые машины будут задействованы для развозки продукции пивоварни AB InBev в городе Гронинген. Отметим, что DAF Trucks еще в 2018 году стал первым европейским производителем, выпустившим на рынок полностью электрический грузовик – СF Electric, имеющий запас хода до 200 км. Однако, как показала практика, при грамотном планировании маршрута и времени зарядки, ежедневный пробег может достигать 500 км.
Что же касается новой модели – LF Electric, то она больше подходит региональные перевозки. Автомобиль рассчитан на полную массу 19 т и грузоподъемность 11 700 кг. Доступны два варианта колесной базы – 5,30 м или 5,85 м.
Одной из ключевых особенностей грузовика является возможность использовать два типа зарядки. Обычная, с помощью переменного тока 400В, 22 кВт, позволяет наполнить батареи от 20 до 80% емкости за 6,5 часов, от 0 до 100% – за 12 часов. И скоростная, постоянным током 650 В, 150 кВт, которая выполняет этот процесс всего за 60 минут и 2 часа соответственно.
Интересно, что сегодня в производстве пива на предприятии AB InBev используется электроэнергия исключительно из возобновляемых источников. А новые электрогрузовики LF Electric помогут компании сократить выбросы СО2 во всей цепочке поставок, доведя их до нуля к 2040 году.