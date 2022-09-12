В Украине установили 26-метровый автоподъемник на шасси IVECO Daily

Завод спецтехники «Техкомплект» на днях выполнил интересный заказ – установку «дальнобойной» автовышки итальянской марки Comet на малотоннажник IVECO Daily 70C17. Данное шасси с пробегом было предоставлено самим клиентом, что еще раз показывает гибкость предприятия для выполнения индивидуальных требований. До этого автоподъемники модели Comet 26-2-13 HQ монтировались на машины Hyundai и даже КрАЗ-5233НЕ (4х4).

Отметим, что данная автовышка оснащена комбинированной стрелой с двойным пантографом, что и обеспечило рабочую высоту 26 м и максимальный вылет в 13 м. Для работы в труднодоступных местах применяется гусек JІВ. Навесное оборудование изготовлено из высокопрочной стали, а сама стрела – из алюминия (по заказу – из композитных материалов, с изоляцией от 130 тыс. вольт). Люлька рассчитана на 250 кг и оснащена розеткой на 220В.