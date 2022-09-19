DAF Trucks показал новые грузовики для дистрибуции и строительства – XD и XDC

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере компания DAF Trucks презентовала развозные грузовики семейства XD, новое поколение машин для строительства – XDC и XFC, а также полностью электрические модели тяжелого класса – XD Electric и XF Electric.

Машины для дистрибуции DAF XD оснащены кабиной со стандартной LED-оптикой и увеличенной площадью остекления. Внутренний объем достигает 10 м куб. Посадка водителя на 17 см ниже, чем в «старших братьях» – XF и XG. В спальных вариантах (со стандартной или высокой крышей) установлены полки 220х750 мм.

Водитель оценит цифровую приборную панель Vision Dashboard – щиток приборов с экраном 12 дюймов и вторым экраном, для мультимедиа – на 10 дюймов), а также системы камер вместо наружных зеркал – DAF Digital Vision и DAF Сorner Vision. А система DAF City Turn Assist проинформирует, если в слепой зоне окажется пешеход или велосипедист. Среди электронных помощников также отметим систему экстренного торможения AEBS, новую систему Low Speed Trailer Brake, а также Parking Brake Assist.

DAF XD комплектуется новым турбодизелем MX-11 c интеллектуальной системой доочистки выпускных газов и стандартной автоматической коробкой передач TraXon. DAF XD будет предлагаться с колесными формулами 4х2 и 6х2, как седельный тягач и шасси для установки различных кузовов. Серийное производство начнется уже нынешней осенью.

Что же касается новых моделей для строительного сегмента – DAF XDC и XFC, то они предлагаются в двух, трех или четырехосном вариантах. Машины получили более прочные решетку радиатора и передний бампер, а также стальную защиту радиатора снизу. На модели XDC доступен турбодизель MX-11 (10,8 л), а на XFC – еще и более мощный MX-13 (12,9 л).

На IAA Transportation 2022 также дебютировали и полностью электрические модели тяжелого класса – XD Electric и XF Electric. Машины будут комплектоваться электромоторами мощностью от 170 до 350 кВт и батарейными блоками емкостью от 215 до 525 кВт. Запас хода составляет от 200 до 500 км.

Электротягачи поддерживают зарядку постоянными током 325 кВт, которая заполняет батареи от 0 до 80% емкости за 45 минут (полная – 2 часа). В качестве опции будет доступна бортовая зарядка переменным током на 22 кВт. Новые машины способны работать в составе автопоезда полной массой до 50 т (для некоторых рынков). Серийное производство развернется в 1-м квартале 2023 года на новой линии завода в Эйндховене.