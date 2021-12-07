Daimler Truck разработал инновационную платформу для беспилотных грузовиков

Североамериканское подразделение Daimler Truck North America LLC (DTNA) разработало уникальную платформу для грузовиков с автономным управлением 4-го уровня (SAE Level 4). Ее фишкой являются резервные системы управления тормозами, рулевого управления, низковольтной бортовой сети и коммуникацией. Они должны подстраховать работу основных систем на случай выхода их из строя.

Так, например, тормозная система имеет два электронных блока управления (ECU) – в случае поломки одного, второй сможет его заменить. В рулевом управлении применяются два сервопривода. При электрическом или гидравлическом отказе резервный сервопривод позволит удержать машину на заданной траектории.

Постоянная коммуникация между этими ключевыми системами гарантирует их надежную работу. Поэтому Daimler Truck внедрил резервную сеть связи с ключевыми устройствами, которая также защищена требованиями кибербезопасности. Плюс к этому была разработана надежная низковольтная сеть для питания критических систем.

Для новой платформы сторонние производители – Waymo Torc и Robotics подготовили специальное программное обеспечение. Экспериментальный вариант автономной платформы уже установили на магистральный тягач Freightliner Cascadia и теперь ведутся работы по интеграции ПО Waymo Driver.

Отметим, что еще в 2019 году Daimler Truck создал специальное подразделение – Autonomus Technology Group, которое занялось исключительно автономными технологиями. Его главной целью является доводка автономных грузовиков 4-го уровня (Level 4) до серийного производства уже в течение 10 лет.

По данным Бюро транспортной статистики США, за последние десятилетие тоннаж перевозимых грузов коммерческими автомобилями увеличился на 56% и за ближайшие 25 лет этот показатель удвоится. А тем временем отрасль испытывает острую нехватку водителей, так что скорейший выход на рынок автономных грузовиков сегодня актуален как никогда.