Междугородные автобусы переводят на биогаз

Компания Scania представила новое поколение высокопалубного автобусного шасси серии К, которое предназначено для междугородных и туристических моделей. Его главной отличительной особенностью является новый 13-литровый двигатель, который может работать не только на природном газе, но и на биогазе, причем как сжиженном (LBG), так и сжатом (CBG). Биогаз позволяет на 90% сократить выбросы СО2, по сравнению со стандартным дизелем.

Новый силовой агрегат развивает 410 л.с. при 1900 об/мин и максимальный крутящий момент 2000 Нм при 1100 – 1400 об/мин. Таким образом, по своим тяговым качествам он не уступает дизельному, но при этом намного экологичнее, тише в работе и дешевле в эксплуатации.

При использовании сжиженного газа можно достичь существенного большего запаса хода, что немаловажно для автобусов дальнего следования. С новым двигателем устанавливаются и новые резервуары под «голубое топливо». Так что перевозчик может выбирать между заправкой природным газом или биогазом.