Lamborghini Huracan и Hyundai i40 не поделили дорогу (видео)

В Западном Йоркшире (Великобритания), буквально на ровном месте, произошло довольно зрелищное ДТП.

Двигаясь по главной улице, водитель Lamborghini Huracan принимает решение повернуть на прилегающую, о чем он уведомил других участников движения коротким сигналом поворота. Приблизившись вплотную к перекрестку он, вероятно, передумал и продолжил ехать прямо. При этом находящаяся за рулем Hyundai i40 женщина не успела среагировать на смену планов и заехала в капот суперкара.

К счастью в аварии никто не пострадал. Что касается белого Lamborghini, то ему потребуется дорогостоящий ремонт. Hyundai при этом отделался незначительными царапинами. Вообще удивительно, как кроссовер с дорожным просветом менее 150 мм смог взобраться на суперкар, причем довольно легко.

Lamborghini supercar ploughs into another car in the #Leeds area this morning. Emergency Services are dealing with the incident on Whitehall Road at the junction with Dixon Lane in the #Wortley area of the city https://t.co/zksTzaiRQL pic.twitter.com/3uC2vNeK9F

— YappApp (@YappAppLtd) August 11, 2022