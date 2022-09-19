Украинские защитники затрофеили новейший российский танк «Прорыв»

Во время наступательной операции в Харьковской области наши военные затрофеили огромное количество вражеской техники. Среди них и самый современный российский танк Т-90М «Прорыв».

Этот танк попал в руки бойцов ВСУ впервые. Он был брошен оккупантами во время отступления и находится в полностью рабочем состоянии. К тому же Т-90М оснащен комплексом снижения заметности «Накидка», изготовленного из теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Он позволяет в 2-3 раза снизить вероятность обнаружения техники. Видео и фото захваченной техники поделился украинский танкист. Он их разместил на YouTube-канале Shawshank Redemption.

Трофей передали военным инженерам и экспертам, для которых он интересен новейшими системами. В их числе комплекс управления огнем «Калина», система динамической защиты «Реликт», комплекс активной защиты «Арена-М» и многоканальный прицел, который можно использовать в любое время суток.

Помимо современных технологий танк также получил более мощный двигатель, чем у стандартного Т-90, и новую башню. Отметим, что Т-90М «Прорыв» стал на вооружение войск РФ в 2020 году. Всего было собрано около 50 таких танков. Львиная доля этих машин используется элитной Таманской дивизией ВС РФ.