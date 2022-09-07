Cтарые зерновозы в Украине заменяет новая техника MAN

Компания MAN Центр Днепр – официальный дилер MAN Truck & Bus Ukraine поставила в Запорожскую область два шасси TGM 18.250 колесной формулы 4х2. Они будут оборудованы самосвальными кузовами-зерновозами трехсторонней разгрузки и в дальнейшем использованы для транспортировки семян газонной травы. Машины заменят давно устаревшую советскую технику.

Переданные шасси MAN TGM 18.250 относятся к последнему поколению MAN Truck Generation. Модель рассчитана на полную массу 18 т и оснащена 250-сильным турбодизелем, работающим в паре с механической 9-ступенчатой КП. Имеется коробка отбора мощности. Грузовик оборудован дневной кабиной с кондиционером и фильтром «циклон» для особо запыленных условий эксплуатации. В комплектацию входят дисковые тормоза, системы ABS, ESP и ASR, а также стальной бампер и фары с защитными решетками.