Дебютировал совсем иной Fiat Doblo - с версией на электротяге

На европейский рынок выходит развозной фургон Fiat Doblo пятого поколения, а вместе с ним и впервые для данной модели версия на электротяге – E-Doblo. В итоге это уже третья модель Fiat Professional с нулевым вредным выбросом – после E-Ducato и E-Scudo. Таким образом Fiat уверенно движется к выполнению фирменной стратегии – к 2024 году для каждой своей модели представить исполнение на электротяге, а с 2027 года – перейти исключительно на «электрички».

Если присмотреться к новому Doblo, то сразу видно сходство с соплатформенниками по концерну Stellantis – моделями Peugeot Partner и Сitroen Berlingo. Поэтому неудивительно, что и выпускаться новая машина станет на испанском заводе Stellantis, в городе Виго.

Fiat Doblo будет предлагаться в двух вариантах по колесной базе и в трех конфигурациях: фургон, Сrew Сab и Combi. Благодаря складному переднему пассажирскому сиденью (функция Magic Cargo) грузовой отсек можно увеличить на 0,5 м куб. При этом появляется возможность перевозить длинномеры до 3,4 м.

Максимальная вместимость грузового отсека длиннобазного фургона достигает 4,4 м куб. Сюда без проблем входят две европаллеты. А вот в версии Сrew Сab имеется сдвижная перегородка, которая позволяет варьировать размер грузового отсека, в зависимости от потребностей.

Грузоподъемность E-Doblo составляет 800 кг, а модификации ICE Doblo – одну тонну. При этом электрический вариант может работать с прицепом массой до 750 кг.

Для Fiat Doblo доступен два дизельных двигателя в 1,5 л – 100 л.с., с механической КП, и 130 л.с. С последним опционально может устанавливаться 8-ступенчатый автомат. Также имеется и 1,2-литровый бензиновый агрегат в 110 л.с.

Что же касается E-Doblo, то его приводит в движение 100-килловаттный электромотор, который питают батареи емкостью 50 кВт.ч. Запас хода достигает 280 км при цикле WLPT. Максимальный крутящий момент – 260 Нм, а максимальная скорость – 130 км/ч. Водитель может выбрать один из трех режимов управления: Normal, Eco и Power.

Благодаря системе быстрой зарядки постоянным током в 100 кВт машина имеет один из самых лучших показателей наполнения батарей в своём классе – до 80% ёмкости всего за 30 минут.

Расскажем о еще нескольких «магических» функциях новой машины. Вот, к примеру, Magic Mirror представляет собой цифровое зеркало заднего вида с 5-дюймовым экраном, на который также можно выводить изображение с парковочной камеры с углом обзора 180 град., а также заглядывать за слепые зоны. Для E-Doblo также доступна функция Magic Plug, которая позволяет питать от бортовой сети холодильник, электроинструменты и другие потребители электроэнергии.

Также интересна для пассажирской версии и такая опция как Magic Top – стеклянная крыша, с различными вещевыми отсеками, в том числе с доступом снаружи. Сюда также можно отнести и Magic Window – подъемное окно в задней двери.

В стандартное оснащение машин входит мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. А чтобы водитель не отвлекался во время движения на считывание показаний с щитка приборов можно заказать еще и проекционный дисплей.

Новые Fiat Doblo также получил различные системы помощи водителю, повышающие безопасность. Это система активного торможения в случае угрозы столкновения, система предупреждения, а также помощи при езде по заданной полосе – Lane Keeping Alert.

Плюс к этому нужно добавить систему, следящую за реакцией водителя – Driver Attention Alert и не дающую уснуть в дальней дороге. Все они являются стандартными для пассажирского исполнения. Нельзя не упомянуть и таких важных помощников, как систему, улучшающую сцепление с дорогой – Grip Control System, а также систему помощи при езде на спусках (крутизной от 3%) – Hill Descent Control.