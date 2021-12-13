Дилер Aston Martin приобрел интересный автовоз

Перевозка дорогих автомобилей Aston Martin, что и говорить, требует особого транспорта, тем более если речь идет об ретро-экземплярах. Aston Workshop – один из ведущих британских центров Aston Martin из города Дарем недавно приобрел подходящий для данных целей грузовик. Это Mercedes-Benz Atego 1224, поставленный местным дилером коммерческих автомобилей с трехлучевой звездой – компанией Bell Truck and Van.

Машина получила интересную кузовную надстройку от немецкой специализированной фирмы Moetefindt. Снаружи это обычный фургон, но только до момента погрузки-разгрузки. Внутри установлена наклонная платформа с гидроприводом, которая позволяет разместить один автомобиль над другим.

Такое решение часто используют на обычных, открытых автовозах. Однако в этом случае грузовое отделение полностью закрыто, что гарантирует надежную защиту от непогоды и непрошенных гостей. Доступ во внутрь возможен не только через заднюю дверь, но также и через дополнительные распашные на обоих бортах.

А вот раскраской фургона, на котором изображены классические модели Aston Martin, занималось специализированное ателье Top Signs.

Что же касается базового шасси Mercedes-Benz Atego 1224, то оно рассчитано на полную массу 12 т. Машина укомплектована самой просторной для этой модели спальной кабиной Big Space и приводится в движение 7,7-литровым 6-цилиндровым турбодизелем мощностью 240 л. с., работающим в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач PowerShift 3. Напомним, что модель Mercedes-Benz Atego может использоваться для мало- и среднетоннажных грузоперевозок и предлагается в различных вариантах по полной массе – от 7,5 до 16 т.