Для борьбы со снегом и гололедом в Украине появилась новая спецтехника

Зима в самом разгаре, а потому автомобили для уборки снега и борьбы с гололедом сегодня востребованы как никогда. На днях в Ивано-Франковскую область ушла партия новейших дорожно-комбинированных машин, изготовленных отечественным предприятием «Спецбудмаш».

В основе их лежит самосвал Daewoo Novus CL7D7 (6х4) грузоподъемностью 25,8 т и полной массой 40 т. Он оснащен 11-литровым 420-сильным турбодизелем Doosan Евро 5 и механической, 16-супенчатой коробкой передач ZF. Отличительной особенностью является наличие мостов с бортовыми редукторами, что в паре с шинами размерности 12.00 R24 обеспечивает увеличенный клиренс.

В самосвальном кузове смонтировано быстросъемная спецнадстройка: пескосолеразбрасывательное оборудование с 9-кубовым бункером для реагентов. Ширина рабочей зоны варьируется от 3 до 12 м, а плотность посыпки – от 0,01 до 0,4 кг на м кв. А на переднем бампере через крепежную плиту DIN 76060 установлен снегоуборочный отвал шириной 2745 мм (при максимальном угле поворота) с электрогидравлическим управлением, плавающим положение и дожимом. Рабочая скорость дорожно-комбинированной машины на шасси Daewoo Novus CL7D7 составляет 60 км/ч.