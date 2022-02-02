Стильное обновление популярного Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Компания «АвтоКапитал», официальный импортер Mercedes-Benz в Украине, сообщает о поступлении в дилерскую сеть обновленного Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé – повышенный комфорт при движении, расширенный выбор комплектаций и эксклюзивная спецверсия, придающая еще больше индивидуальности.

Для клиентов доступны для заказа все 4 версии купе AMG GT 4-Door: 43, 43 4MATIC+, 53 4MATIC+ и самый мощный серийный автомобиль подразделения AMG – 63 S E Performance Plug-in-Hybrid.

Популярное во всем мире 4-дверное купе AMG GT стало еще более индивидуальным, тем самым укрепив свои позиции в качестве идеального автомобильного компаньона в любой жизненной ситуации. Эксклюзивная спецверсия подчеркивает многогранный характер четырехдверного спортивного автомобиля. Она предлагает расширенный выбор колес, обивки, отделки, цветов кузова и перенастроенную подвеску с еще более широким диапазоном между спортивностью и комфортом. Благодаря обширным обновлениям прошлым летом 4-дверное купе AMG GT уже обладает самыми современными технологиями. Нововведения включают в себя обновленные вспомогательные системы и серийно устанавливаемую приборную панель с широкоформатным дисплеем, включая мультимедийную систему MBUX с присущей AMG индикацией и функциями. Новые модели дебютируют с 6-цилиндровыми двигателями.

Третий полностью разработанный Mercedes-AMG автомобиль является продолжением истории успеха. 4-дверное купе AMG GT открыло новые группы клиентов и вызвало большую симпатию к бренду. Оно сочетает в себе высочайшую динамику спорткара AMG GT с повышенной повседневной практичностью благодаря четырем дверям и вместимости до пяти человек. Продуманная пневмоподвеска, функция активного подруливания колёс заднего моста, полностью регулируемый полный привод и современная общая концепция вдохновляют покупателей во всем мире. Учитывая, что автомобиль является рекордсменом, показавшим лучшее время на гоночной трассе Нюрбургринг «Северная петля», становится очевидно, что технологии и точная настройка находятся на высшем уровне и определяют стандарты в своем сегменте.

Модель также задала новый уровень оформления интерьера благодаря высококачественному и точному дизайну всех поверхностей и компонентов, инновационным элементам управления дисплеем, кнопкам на рулевом колесе и многочисленным конфигурациям сидений и оборудования. Данная модель уже предлагала впечатляющий набор вариантов индивидуальной настройки для этого сегмента – от трех конфигураций сидений в задней части и набора пакетов оборудования до индивидуальных опций, присущих AMG. Теперь добавились дополнительные привлекательные варианты.

Дизайн версий с 6-цилиндровыми двигателями остается неизменным, но вид передней части кузова может быть опционально адаптирован к внешнему виду версий с 8-цилиндровыми двигателями.

Для всех моделей доступны три новых цвета кузова: спектральный синий металлик, спектральный синий (матовое покрытие) и белый кашемир magno (матовое покрытие). Всего доступно пять матовых покрытий, пять оттенков «металлик» и два однотонных цвета. Еще более спортивный вид придаст автомобилю опциональный пакет AMG Night II. Вертикальные ламели в облицовке решётки радиатора AMG окрашены в цвет «тёмный хром». Логотип AMG, звезда Mercedes и обозначение модели, выполненные в черном цвете, расставляют яркие акценты в задней части автомобиля. То же самое касается и шильдиков на передних крыльях. Также новинкой является комбинация пакета Night и пакета внешней отделки карбоном.

Еще больше комфорта и спортивности благодаря новой системе регулирования амортизаторов с двумя клапанами

Перенастроенная подвеска AMG RIDE CONTROL+ по-прежнему основана на многокамерной пневмоподвеске в сочетании с адаптивной системой регулирования амортизаторов с электронным управлением. Эта система амортизации совершенно новая: впервые используются два так называемых клапана ограничения давления. Эти плавно регулируемые клапаны, расположенные вне амортизатора, позволяют еще точнее настроить силу амортизации в соответствии с различными условиями и режимами движения: один клапан регулирует ход отбоя, то есть силу, возникающую при разжатии пружины, а другой – ход сжатия при сжатии пружины. Регулирование хода отбоя и сжатия происходит независимо друг от друга. Эта технология позволяет, с одной стороны, повысить комфорт, а с другой – сделать динамику движения еще более спортивной. В результате водитель и пассажиры практически полностью защищены от неровностей дороги. При этом кузов автомобиля остается максимально стабилизированным.

Блок управления системой регулирования подвески анализирует данные, в том числе данные от датчиков ускорения и положения колеса, чтобы за несколько миллисекунд отрегулировать силу амортизации для каждого колеса в соответствии с ситуацией. Инженеры-разработчики AMG смогли значительно увеличить разницу между спортивностью и комфортом, в том числе за счет увеличения диапазона между характеристиками минимальной и максимальной силы амортизации и обеспечения еще большей гибкости поля характеристик. Используя два регулирующих клапана, амортизатор может регулировать силу амортизации во всем диапазоне колебаний колеса. Благодаря особой конструкции клапанов амортизатор быстро и чутко реагирует на изменение дорожного покрытия и условий движения.

Водитель может предварительно выбрать базовую настройку с помощью режимов движения AMG DYNAMIC SELECT: одним нажатием кнопки характеристики управляемости меняются, например, от полной динамики в режиме «Спорт +» до плавного движения в режиме «Комфорт». Кроме того, настройка имеет 3 уровня регулировки с помощью специальной кнопки независимо от режимов движения.

Помимо прочего, клиентам теперь доступен еще более широкий выбор колес AMG. Сюда относятся 20-дюймовые легкосплавные колесные диски с дизайном «10 двойных спиц» или филигранно-спортивные 21-дюмовые кованые диски с дизайном «5 двойных спиц». По желанию теперь можно заказать окрашенные в красный цвет тормозные суппорты для версий с 6-цилиндровыми двигателями.

Более широкий выбор элементов оснащения салона

Обновление интерьера также направлено на обеспечение еще большей степени индивидуальности. Новые цвета подчеркивают спортивный либо роскошный облик 4-дверного купе AMG GT: например, новая комбинация кожи наппа Exklusiv цвета «серый титан pearl/чёрный» с контрастной декоративной строчкой жёлтого цвета или благородной кожи наппа Exklusiv цвета «трюфель/чёрный» с отделкой STYLE (ромбовидная простёжка). В дополнение к популярным двухцветным сиденьям, портфолио отделки салона расширяют пять дополнительных цветов кожи наппа Exklusiv с отделкой STYLE: коричневый «Сиена», классический красный, яхтенный синий, глубокий белый и серый «Нева». Цвету комплектации полностью соответствуют передние и задние сиденья, а также подлокотники в дверях и обод рулевого колеса. Коврики с кожаной окантовкой соответствующего цвета и вышитым логотипом AMG дополняют изысканный стиль ручной работы.

Новое рулевое колесо AMG Performance с дизайном в виде двойных спиц

Ощутимая визуальная привлекательность обеспечивается новым рулевым колесом AMG Performance благодаря эффектному дизайну в виде двойных спиц и органично, без малейших стыков, интегрированным кнопкам. Уплощенный снизу обод рулевого колеса, обтянутый кожей наппа или кожей наппа/ микрофиброй DINAMICA, имеет опциональный обогрев. Помимо этого, внутри обода спрятана подложка с датчиками для распознавания присутствия рук на рулевом колесе. При отсутствии рук водителя на рулевом колесе в течение определённого периода времени будет запущен каскад предупредительных сигналов, который при дальнейшем бездействии водителя активирует в итоге систему экстренной остановки.

Визуальной особенностью являются кнопки, которые органично интегрированы в поверхности горизонтальных двойных спиц. Тактильные подсказки в области символов облегчают пользование переключателями. Через левую сенсорную площадку на верхних спицах рулевого колеса осуществляется управление комбинацией приборов, через правую сенсорную площадку – мультимедийным дисплеем. На нижних спицах располагаются элементы управления для системы Tempomat/DISTRONIC (слева) и телефона/громкой связи/регулировки уровня громкости (справа).

Доступные серийно кнопки AMG на рулевом колесе обзавелись ещё более чёткими дисплеями с новыми пиктограммами, и обе стали теперь круглыми. Благодаря новому дизайну важными функциями вождения, а также режимами движения можно управлять как обычно, не снимая рук с рулевого колеса. Посредством алюминиевых переключателей, расположенных слева и справа под ободом рулевого колеса, можно вручную переключать передачи коробки передач AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. Эти переключатели стали теперь крупнее – чтобы ещё точнее срабатывать – и расположились ниже.

У клиентов также появился широкий выбор декоративных элементов отделки салона. Новинкой является опциональная отделка пористой древесиной цвета «антрацит» для приборной панели и облицовки дверей, а также для центральной консоли, где она сочетается с окантовкой цвета «серебристая тень», тем самым подчеркивая как спортивный, так и роскошный облик 4-дверного спорткара.

Роскошь для индивидуальностей: спецверсия с богатым пакетом оснащения

Эксклюзивная спецверсия подчеркивает роскошный облик 4-дверного купе AMG GT. Она доступна для всех вариантов двигателей и серийно оснащается стайлинг-пакетом “V8”. Эксклюзивная окраска кузова цветом темного драгоценного камня «красный рубеллит» демонстрирует уверенную экстравагантность, которая идеально сочетается с пакетом внешней отделки в глянцевом хромированном исполнении и новыми 21-дюймовыми коваными дисками AMG с дизайном «5 двойных спиц», окрашенными в серебристый цвет с полировкой. Световая иллюминация в серийной комплектации довершает характер экстерьера, подчёркивающий стиль жизни владельца.

Опциональная панорамная крыша пропускает много света в салон, обтянутый новой кожей наппа Exklusiv цвета «серый “Нева”». С ним гармонирует рулевое колесо AMG Performance, отделанное кожей наппа цвета «серый “Нева”/черный». Новые декоративные элементы, отделанные серым ясенем с пористой структурой, подсветка порогов в цвет кузова и шильдик AMG Edition на приборной панели подчёркивают общее впечатление роскоши салона.

Основные характеристики модели:

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Plug-in Hybrid Двигатель 3,0-литровый R6 с турбокомпрессором и электрическим дополнительным компрессором 4,0-литровый V8 Mercedes-AMG с двойным наддувом Рабочий объём 2999 см3 3.982 cм³ Мощность 320 кВт (435 л.с.) при 6100 об/мин 470 кВт (639 л.с.) при 5500-6100 об/мин Доп. мощность стартер-генератора 16 кВт (22 л.с.) E-Drive: 150 кВт (204 л.с.) Макс. крутящий момент 520 Н∙м при 1800-5800 об/мин 900 НМ при 2500-4500 об/мин Доп. крутящий момент стартер-генератора 250 Н∙м 320 Нм Привод Полный привод AMG Performance 4MATIC+ с полностью регулируемым распределением крутящего момента 4×4 (AWD) Коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Расход топлива в смешанном цикле в смешанном цикле 8,6-8,7 л/100 км1 X,X л/100 км 12,0 л/100 км1 Выбросы CO 2 в смешанном цикле 196-198 г/км1 н/д Класс энергоэкономичности D н/д Разгон с 0 до 100 км/ч 4,5 с 2,9 с Максимальная скорость 285 км/ч 316 км/ч Стоимость EUR, от 129 482 211 735

1Приведённые данные являются показателями выбросов CO 2, вычисленными согласно NEDC в соответствии со ст. 2 № 1 Имплементационного регламента (ЕС) 2017/1153. Показатели расхода топлива были рассчитаны на основе этих данных.

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Plug-in Hybrid Расход топлива в смешанном цикле в смешанном цикле 10,0-9,2 л/100 км2 X,X л/100 км 11,5 л/100 км2 Выбросы CO 2 в смешанном цикле 226-209 г/км2 111 г/км (расход заряда АКБ (чистый электрорежим) 2 180 г/км (расчётный, смешанный)2

2 Приведённые данные являются показателями выбросов CO 2 , вычисленными согласно WLTP в соответствии со ст. 2 № 3 Имплементационного регламента (ЕС) 2017/1153. Показатели расхода топлива были рассчитаны на основе этих данных.

Mercedes-AMG GT 43 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Двигатель 3,0-литровый R6 с турбокомпрессором и электрическим дополнительным компрессором 3,0-литровый R6 с турбокомпрессором и электрическим дополнительным компрессором Рабочий объём 2999 см3 2999 см3 Мощность 270 кВт (367 л.с.) при 5500-6100 об/мин 270 кВт (367 л.с.) при 5500-6100 об/мин Доп. мощность стартер-генератора 16 кВт (22 л.с.) 16 кВт (22 л.с.) Макс. крутящий момент 500 Н∙м при 1800‑4500 об/мин 500 Н∙м при 1800‑4500 об/мин Доп. крутящий момент стартер-генератора 250 Н∙м 250 Н∙м Привод Задний привод Полный привод AMG Performance 4MATIC+ с полностью регулируемым распределением крутящего момента Коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G Расход топлива в смешанном цикле в смешанном цикле 8,3-8,6 л/100 км3 X,X л/100 км 8,6-8,7 л/100 км3 Выбросы CO 2 в смешанном цикле 189-196 г/км3 196-198 г/км3 Класс энергоэкономичности C D Разгон с 0 до 100 км/ч 5,0 с 4,9 с Максимальная скорость 270 км/ч 270 км/ч Стоимость EUR, от 110 426 114 123

3Приведённые данные являются показателями выбросов CO 2 , вычисленными согласно NEFZ (Новый Европейский ездовой цикл) в соответствии со ст. 2 № 1 Имплементационного регламента (ЕС) 2017/1153. Показатели расхода топлива были рассчитаны на основе этих данных.