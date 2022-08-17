Dodge представил долгожданную новинку – кроссовер Hornet (фото)

О своем намеренье возродить название Hornet компания Dodge объявила еще прошлым летом. После этого заявления последовала череда шпионских снимков новинки и активная тизерная кампания. И вот, наконец, американский производитель представил долгожданный компактный кроссовер.

Модель технически близка с Alfa Romeo Tonale. Она построена на той же платформе и достигает в длину 4,5 метра. Отличить от собрата новинку можно только по передней части, которая выполнена в стиле Dodge. В салоне также много общих деталей. Hornet комплектуется 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийной системой Uconnect 5 с 10,3-дюймовым экраном и поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Кроссовер будет доступен в двух версиях – GT и R/T. Базовый Hornet GT будет поставляться с 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента, который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до «‎сотни» занимает 6,5 с.

Hornet R/T комплектуется гибридной силовой установкой на основе 1,3-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя и электромотора. Установка выдает 285 л.с. и 519 Нм. Благодаря батарее на 7,4 кВтч в чисто электрическом режиме автомобиль моет проехать до 50 км. Сборку новинки наладят на заводе Stellantis в Неаполе (Италия). Она поступит в продажу весной следующего года по цене от 30 000 долларов.