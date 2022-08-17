Футуристичный мотоцикл Tachyon Nb нацелился на рекорд скорости среди электрических байков
Компания Lightning Motorcycles опубликовала видео сверхскоростного электрического мотоцикла Tachyon Nb. Байк создан при участии бразильской компании Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), специализирующейся на переработке и технологии ниобия.
Химический символ этого металла — Nb — присутствует в названии модели. Вторая половина названия — Tachyon — гипотетическая частица, движущаяся со скоростью света. Использование ниобия в тормозных дисках, элементах шасси и зарядном устройстве позволило значительно снизить массу байка. Только на зарядном устройстве удалось сэкономить 9 кг и, как утверждается, без потери мощности и риска перегрева.
Карбоновый корпус Tachyon Nb разработала компания Corbin. Каплевидный обтекатель на корме и передний кожух полностью закрывает пилота и в то же время обеспечивает отличную аэродинамику.
Когда состоится рекордный заезд, не сообщается. За титул самого быстрого электробайка Tachyon Nb придется бороться с мотоциклом WMC250EV британской инжиниринговой компании White Motorcycle Concepts. По заявлению разработчиков, он также может двигаться со скоростью более 400 км/ч. Развивать такую скорость позволяют четыре электродвигателя, два из которых смонтированы на переднем колесе. В конструкции британского байка использованы легкие материалы. В частности, шасси изготовлено из фрезерованного алюминия, обтекатели — из углепластика. Также заявлены регулируемые амортизаторы с двойными штангами-толкателями.