Украинским защитникам передали 30 боевых машин (фото)

Сегодня, 28 апреля 2022 года, со Львова в горячие точки отправились 30 боевых пикапов и внедорожников. Они были приобретены волонтерами центра «‎Восток» при поддержке Kyiv School of Economics и Тимофея Милованова.

Как рассказал мэр Львова Андрей Садовой, волонтеры закупили автомобили за границей. Средства на их покупку собирались по всей Украине. После пригона машин на территорию нашей страны, львовские специалисты их отремонтировали и перекрасили.

«‎Еще 30 боевых автомобилей уехали на фронт. Ранее нашим воинам уже было передано более 50 боевых пикапов и джипов. И будет еще! Спасибо за эту работу! Вместе победим!»‎, – говорится в сообщении.