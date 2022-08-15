Dongfeng представил «пятничный» кроссовер — Forthing Friday

Цены и дата старта продаж нового электрокроссовера не объявлены

Китайский бренд Forthing, принадлежащий корпорации Dongfeng Motor, представил электрический кроссовер под названием Friday. «Батарейная» новинка построена базе бензинового Forthing T5 EVO.

Электромобиль выделяется широкой закрытой передней панелью на месте традиционной решетки радиатора и оранжевым «ободом» в нижней части кузова. На официальных фото кузов Forthing Friday окрашен в белый цвет, с которым контрастируют черные вставки в корпусах боковых зеркал заднего вида, линия остекления, бамперы и панорамная крыша с небольшим «акульим плавником». Что касается двухэтажной оптики, то она полностью заимствована у донорской модели.

Электрическая версия получилась немного меньше базового бензинового Forthing T5 EVO. Габаритная длина «батарейной» новинки — 4600 мм (-50 мм), ширина — 1860 мм (-2 мм), высота — 1680 мм (-10 мм). Колесная база у обоих кроссоверов — 2715 мм.

Forthing Friday укомплектован одним электромотором мощностью 204 л.с. Привод — передний. Максимальная скорость — 180 км/ч. Данных о емкости аккумуляторного блока и запасе хода нет.

В Китае продажи нового электрического кроссовера стартуют в четвертом квартале 2022 года. На данный момент линейка китайской марки состоит из 14 моделей: седаны, кроссоверы, минивэны и фургоны. В их числе бензиновый Forthing T5 EVO. Кроссовер предлагают с 1,5-литровым мотором мощностью 197 л.с. и семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением DCT. Цены стартуют от 16 146 долларов США.