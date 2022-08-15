Первый электрический пикап Volkswagen показали на реалистичном снимке

В семействе Volkswagen ID.Buzz появится версия в кузове пикап. Об этом свидетельствует заявка на патент, поданная компанией.

Новинку, которая присоединится к уже представленным пассажирскому минивэну и грузовому фургону, показали на реалистичном изображении, прикрепленном к заявке. Электропикап получил внешность в соответствии с текущим языком дизайна марка. У него четырехместная кабина и довольно вместительная грузовая платформа.

Новинку предложат в двух версиях – с одним и двумя моторами. Первый вариант будет выдавать 201 л.с. мощности и 310 Нм крутящего момента, второй – 265 л.с. Запас хода в 400 км обеспечит батарея на 82 кВтч. Представить новый пикап намерены в 2023 году. Известно, что образцом для подражания стал Volkswagen Т1, который выпускался компанией в 50-60 годах прошлого столетия.