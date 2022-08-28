Новейший Nissan Z побывал в ДТП, не успев покинуть дилерский центр (видео)

Сотрудник одного из дилерских центров в Пуэрто-Рико (США) должен был доставить спорткар Nissan Z его владельцу, но не справился с управлением и столкнулся с пикапом Ram.

В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. У него погнуто крыло и дверь со стороны водителя, оторваны ручка и зеркало заднего вида. Также деформированы переднее колесо и капот. В салоне автомобиля сработали подушки безопасности.

Видео, на котором продемонстрированы последствия инцидента, опубликовали в группе The New Nissan Z FB на Facebook. Дилеры пока не комментируют эту аварию. Известно, что владелец уже оплатил спорткар. Причем он ожидал его получения с момента дебюта концепта, который состоялся в 2020 году.