Китайский бренд выпустит седан в стилистике Tesla Model 3

Официальный дебют первого седана марки ожидается до конца 2022 года

Молодой китайский бренд Hycan, под которым на рынке представлены модели компании Hechuang Motors, анонсировал свой первый седан. Это сообщение китайцы сопроводили публикацией первых тизеров новинки, которую называют Hycan A06.

Судя по фото, внешне китайский электроседан очень похож на Tesla Model 3. Особенно сходство заметно в оформлении передней части кузова. Технические характеристики и дата выхода модели не озвучиваются. Предполагается, что седан представят в конце 2022 года.

Напомним, что компания Hechuang Motors — совместное предприятие, созданное в апреле 2018 года GAC и Nio. На данный момент линейка бренда Hycan состоит из двух электрических кроссоверов — Z03 и 007. Оба, фактически, являются перелицованными моделями электрического бренда Aion, который принадлежит GAC Group. В частности, Z03 создан на базе Aion Y, а Hycan 007 — облагороженная версия Aion LX.

Не исключено, что Hycan A06 тоже будет одной из несколько измененных моделей GAC Aion. Предположительно, в качестве «донора» могут использовать седан Aion S Plus, представленный в январе этого года. Он укомплектован одним электромотором (204 л.с., 350 Нм) и литий-ионной батареей емкостью 58 кВтч от CATL. Запас хода составляет 510 км в измерительном цикле NEDC.