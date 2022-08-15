В Нью-Йорке планируют ввести «налог на пробки»

В часы пик проезд по центру города будет стоить 23 доллара

Власти Нью-Йорка рассматривают возможность введения платного проезда по центру города. По информации Reuters, в часы пик размер так называемого «налога на пробки» составит 23 доллара. В ночное время предлагают установить плату в размере 5 долларов.

Таким образом городские власти рассчитывают разгрузить Манхэттен, где автомобильный трафик самый насыщенный в городе. Предполагается, что «налог на пробки» поспособствует сокращению транспортного потока на 15-20%. При этом, по данным городских властей, нагрузка на общественный транспорт увеличится всего лишь на 1-2%. Еще один немаловажный плюс такого решения — снижение уровня вредных выбросов.

Ввести плату за проезду по центру города власти Нью-Йорка планировали еще в 2019 году, при президенте Дональде Трампе. На тот момент федеральные власти не поддержали это предложение.

«Налог на пробки» действует во многих крупных городах мира. Например, в Сингапуре плату за проезд взимают еще с 1975 года. Проезд по центру Лондона стал платным в 2003 году.