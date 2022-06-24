Поезд на полном ходу снес автовоз с новыми машинами – видео момента

Инцидент произошел в Лантане (штат Флорида, США). Двухъярусный автовоз, перевозивший премиальные автомобили, застрял на железнодорожном переезде. Пока водитель искал выход из сложившейся ситуации, загорелся красный сигнал светофора, который уведомил о скором приближении поезда.

Мужчина пытался привлечь внимание машиниста. Он встал перед машиной и начал размахивать руками. Однако быстро среагировать у водителя состава не получилось. Поезд Brightline на полном ходу врезался в автовоз. От силы удара кабриолет Audi S5 взлетел в воздух, приземлившись в десятке метров о места ДТП.

Также во время столкновения со второго этажа трейлера сорвался внедорожник Range Rover Velar SV. А вот Porsche Cayenne и BMW X5, которые тоже стояли сверху, в аварии не пострадали. Что касается поезда, то в результате столкновения у него деформировался бампер и треснуло лобовое стекло.

Несмотря на масштабность аварии, водителю автовоза удалось уцелеть. Он в последний момент отбежал в сторону, что и помогло спасти ему жизнь. Подобные аварии происходят довольно часто. В большинстве случаев они сопровождаются человеческими жертвами. Поэтому рекомендуем водителям быть предельно внимательными пересекая ж/д пути, так как поезд не может остановиться моментально, даже если машинист увидел препятствие за несколько десятком метров.