Электрический грузовик Renault Trucks оснастили системой мультилифт (видео)

Электрические грузовики Renault Trucks продолжают осваивать новые профессии. И тому подтверждением является модель D Wide ZE, получившая систему крюкового захвата типа мультилифт для работы со сменными кузовами. Соответствующее гидравлическое оборудование было установлено известным производителем подобной техники – компанией Fassi-Marrel из французского города Андрезье-Бутеон.

В данном случае использована система крюкового захвата модели Ampliroll грузоподъемностью 20 т. Шасси электрогрузовика подверглось доработке. Здесь установили электрическую коробку отбора мощности e-PTO и непосредственно гидравлику. Гидравлический бак, что интересно, смонтирован вертикально за кабиной и таким образом экономит полезную площадь на раме в пределах базы. Такое решение компанией Fassi-Marrel было впервые опробовано на шасси 8х4.

Установка всего этого дополнительного оборудования проводилась в тесной кооперации с департаментом кузовных надстроек (CIV) компании Renault Trucks. Такой автомобиль на электротяге оптимально подходит для работы в городе, так как является экологически чистым.

Шасси Renault Trucks D Wide ZE имеет колесную формулу 6х2 и рассчитано на полную массу 26 т. Здесь устанавливается электродвигатель с пиковой мощностью 370 кВт и постоянной 260 кВт, который обеспечивает максимальный крутящий момент на задней оси в 28 кН.

Литий-ионные батареи емкостью 200 кВт.ч. позволяет проехать в реальных условиях до двухсот километров. Аккумуляторы можно зарядить за 10 часов от станции в 22 кВт или всего за два часа от 150-киловаттной. Отметим, что электрические грузовики Renault Trucks с прошлой осени уже доступны и для заказа в Украине.