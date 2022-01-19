WRC 50: Презентация нового сезона

В субботу 15 января в Австрии на территории «7-ого Ангара» состоялась презентация главных участников юбилейного Чемпионата Мира по ралли. Новый Президент FIA Мохаммед бен Сулайем после «Дакара» успел отметиться и здесь. Бывший раллийный пилот и 14-кратный Чемпион MERC лично заинтересован в увеличении числа заводских коллективов в WRC.

Сейчас сложно говорить о потенциальных новичках, но по сравнению с предыдущим радикальным изменением правил сезона-2017 на одного автопроизводителя меньше. Конечно, речь о когда-то непобедимом Citroёn, автомобили которого еще в прошлом году могли считаться топовыми. Но три команды, которые остаются в элите, третий год будут соревноваться за самые высокие места.

Как и в 2017-м, смена правил играет на руку M-Sport Ford. Команда, которая в последний раз выигрывала этап с Fiesta WRC на валлийской земле 2018, сменила модель к новому сезону. После 11 сезонов Puma сменяет «Фиесту». Что интересно, к тому же два поколения Focus был главной моделью на протяжении 12 лет. Так или иначе, но только модели Ford (по аналогии с Ferrari в Ф-1) участвовали во всех предыдущих сезонах. На представлении присутствовал Малколм Уилсон, который вместе с пилотами снял накидку с модели. И это было что-то! После зебровидной ливреи на тестах, болид имел «молниеносную» расцветку, сочетавшую темно-синие и фиолетовые оттенки цветов. Ирландский флаг на воздухозаборнике свидетельствует о том, что основную ставку команда делает на Крейга Брина и Пола Нейгла. Этот экипаж поведет болид под номером 42 с номерной табличкой 1 WRT. 2 WRT подготовлен для французов Адриена Фурмо/Алекса Кории (#16), еще одна машина пока закреплена за Гасом Гринсмитом/Юнасом Андерссоном (#44). Но неутомимым тружеником в эти выходные также станет легенда – 3 WRT под #19 поведет Себастьен Лёб. Ровно 20 лет назад он стал первым на Ралли Монте-Карло, и только штраф отсрочил его дебютную победу в этом году. Позже Себ 7 раз забирал главный приз состязания себе. В прошлый раз гонщика на WRC видели в окрестностях Мармариса-2020, теперь он будет выступать фактически третий уик-энд подряд: до этапа Extreme E в Дорсете на Spark-Odyssey с Кристиной Гутьерес и ралли-рейде в Саудовской Аравии на Prodrive-BRX Луркеном добавляем «Ралли Монте-Карло» с еще одной новой командой и штурманессой. Так, после 23 лет с Даниэлем Эленой, в новой фазе карьеры в кресле рядом будет Изабель Галмиш. Кто знает, удастся ли в третьем соревновании подряд одержать победу. А может, именно Брин и Нейгл продолжат традицию Микко Хирвонена/Ярмо Лехтинена или Себастьена Ожье/Жульена Инграссии, которые выигрывали дебютный этап сезона по новому техническому регламенту для M-Sport.

Если M-Sport активно развивали свой проект еще с весны, то подробности тестов Hyundai i20 N Rally1 стали известны только в декабре. Нет сомнений, что бывший технический директор M-Sport Кристиан Ларьо поработал над новым поколением автомобиля на славу. На посту руководителя команды Hyundai Shell Mobis итальянца Андреа Адамо сменил испанец Пабло Маркос. В пилотском состоянии кардинальных перемен не произошло. Второй год подряд Тьерри Невиль будет работать с Мартийном Видаге. Для самого бельгийца это уже девятый сезон в корейско-германской команде. Гонщик пять раз финишировал вторым в Чемпионате Мира, однажды уступив своим нынешним напарникам – Отту Тянаку и Мартину Ярвеойи. С Тьерри у команды есть победитель «Ралли Монте-Карло-2019», с Отто и Мартином – единственный постоянно действующий чемпионский экипаж в сезоне. В основной состав на старте сезона войдет Оливер Солберг. Молодому гонщику будет ассистировать британец Эллиот Эдмондсон. Благодаря Оливеру, в Монте-Карло мы будем иметь сразу четырех представителей с чемпионскими фамилиями, которые выиграли все предыдущие 19 сезонов. О планах выступлений испанцев Дани Сордо и Кандидо Карреры станет известно впоследствии, но сомневаемся, что экипаж появится ранее «Ралли Хорватии».

И к ДЧ – Действующим Чемпионам по Toyota Gazoo Racing. Наверное, только ленивый не смеялся над командой, которая от соревнования к соревнованию использует простую ливрею – сочетание белого, красного и черного цветов – в ралли-рейдах (хотя здесь благодаря Red Bull удалось добавить «другие»), WEC и WRC. Разве что все забыли, что всеми этими направлениями занимаются географически и структурно другие отделения. К примеру, Toyota GR Yaris Rally1 будет выставлять фино-эстонское представительство. Сам коллектив был вверен в руки Ярмо Лехтинена – бывшего штурмана финских Чемпионов Мира – Томми Мякинена и Кими Ряйкконена. Во время торжественной церемонии не только руководитель, но и действующий Чемпион Себастьен Ожье отсутствовал на мероприятии. Гонщик выступит на первом этапе близ родного городка Гап вместе с новым для себя штурманом Бенджамином Вейясом, в дальнейшем, скорее всего, в Вестерланд, он не поедет и будет заменен финнами Эсапеккой Лаппи и Янне Фермом. Оба французских экипажа Чемпионов Мира в выходные работали на тестах для лучшей слаженности экипажей. На мероприятии в «Ангаре №7» присутствовали главные фавориты сезона – вице-чемпионы двух последних сезонов – Элфин Эванс и Мартин Скотт. Дочернюю команду будет представлять Такамото Кацута и ирландец Арон Джонстон. И если Элфин и Скотт выглядят заменой Ожье/Инграссия, то финны Калле Рованпер и Йонне Халттунен должны демонстрировать уровень выступлений самих Эванса и Скотта.

В общем, известно, что на данный момент по правилам Rally1 было построено пять Ford Puma, четыре Hyundai i20 N и четыре Toyota GR Yaris, то есть будем надеяться на надежность гонщиков, поскольку только по одному запасному авто от Ford и Hyundai есть в расположение команд.

Теперь о технических аспектах новых авто. Имеем привычный двигатель внутреннего сгорания (1,6 л турбо/380 л.с.) и электромотор, механическую трансмиссию (5 ст. + з.х.). Кузов имеет трубчатый каркас безопасности и минимальную массу 1260 кг. В полностью электрическом цикле болид может двигаться до 20 км – в определенных дорожных и сервисных зонах. Гибридный модуль Compact Dynamics объединяет мотор-генератор MGU (12 000 об/мин), блок управления и АКБ 3,9 кВт*ч/750В. Установка производит 134 л.с. дополнительной мощности, а заряд происходит как посредством рекуперации на торможении, так и в зоне сервиса. Притом, что восстановление заряда батареи в рабочей зоне 20-80% составляет 20 мин. При повреждении индикатор на ветровом стекле изменяет фонарь от зеленого до красного. Благодаря данной технологии Чемпионат приблизился к сериям F1, WEC и, определенным образом, к Formula E. Вместе с тем произошло конструктивное упрощение болидов: отсутствие гидравлики, меньше вариантов для регулировки подвески, отсутствие межосевого дифференциала, и даже турбо с меньшим количеством лопастей.

В отличие от других гоночных серий нет прироста и в календаре турнира. О возвращении в прежние 16 раундов речь не идет, однако анонсировано 13 соревнований. Традиционное начало сезона в Монте-Карло и Швеции, асфальтовая Хорватия и 5 гравийных этапов Португалией, Сардинией, Кенией, Эстонией и Центральной Финляндией. После чего в августе запланирован неизвестный асфальтированный этап. Когда-то здесь могла быть Германия, но ничто не мешает вернуть Ирландию под общим брендом Соединенного Королевства. В заключительной части сезона возвращены Акрополь, Новая Зеландия, Испания и Япония.

90-е “Ралли Монте-Карло 2022” начнется в четверг 20 января на площади перед Казино Монте-Карло. Начнут гонщики проездами на двух спецучастках (38,5 км) с заездом в легендарный Кол де Турини. В пятницу участники преодолеют еще 3 СД дважды (97 км), 5 допов запланировано в субботу (92 км) и еще 4 – в воскресенье (67 км). В общем – 17 СД общей протяженностью 296 км – то есть немногим меньше привычных 330 км времен предыдущих World Rally Car.

И чтобы интереснее было, попробуем спрогнозировать невозможное – топ-3 призеров. Пусть это будут:

1. С. Ожье – Toyota

2. Т. Невиль – Hyundai

3. К. Брин – M-Sport Ford

Хотя прогнозы это довольно сложное и ненадежное дело. Особенно сейчас, когда на победу и подиум могут претендовать по меньшей мере 9 из 11 экипажей на технике WRC. Интересно, а какая Ваша топ-3 на финише?

PS.: В этом сезоне Первый Автомобильный телеканал продолжает трансляцию гонок серии WRC. Смотрите самые интересные моменты первого этапа на канале 26 января в 21:00. Генеральным партнером трансляций WRC в Украине на Первом Автомобильном является бренд WOLF.