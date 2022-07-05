Электрический кабриолет Polestar O2 может стать серийным

Сроки выхода новинки на рынок не уточняются

Электрический кабриолет Polestar O2 стал одним из самых примечательных участников Фестиваля скорости в Гудвуде. Как и во время дебютного показа в марте этого года, перед участниками и гостями Фестиваля автомобиль предстал в виде статичного концепта. Таким образом, шведы еще раз напомнили о себе и продемонстрировали свои будущие технологии и дизайнерские амбиции. Но комментировать возможность появления серийной версии не стали.

Свет на судьбу Polestar O2 пролил глава компании Томас Ингенлат. В интервью Top Gear он заявил, что планирует превратить кабриолет в массовую модель. Но добавил, что сделать это будет довольно сложно.

Электрический кабриолет с жесткой крышей и «личным дроном» построен на адаптированной версии алюминиевой платформы Polestar 5. Серийная версия 872-сильного четырехдверного гран турера ожидается в 2024 году.

По словам Ингенлата, инженеры компании работают на собственной электрической трансмиссией. В частности, задний двигатель в ней будет оригинальным. Предположительно, такая же двухмоторная силовая установка достанется и Polestar O2.