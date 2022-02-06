Электрический кроссовер BMW iX провалил «лосиный тест»

Наиболее удачной была попытка на скорости 74 км/ч

Журналисты независимого издания km77, прославившиеся регулярными тестами автомобилей, решили протестировать новый электрокар BMW. В качестве испытуемого выбрали BMW iX в базовой версии xDrive40. Электрический кроссовер должен был резко перестроиться на дороге, имитируя внезапную встречу с другим автомобилем или случайно возникшим препятствием. При этом он не должен был задеть ни одного конуса.

В целом со своей задачей BMW iX справился, но назвать результат «отличным» сложно. Конусы остались на своем месте на скорости 74 км/ч, в то время, как проходными в «лосином тесте» считаются 77 км/ч.

Интересно еще и то, что журналисты начали испытания с более высокой скорости постепенно снижая ее. Первая попытка была на 80 км/ч, и она оказалась провальной. Сразу за ней последовала вторая на 77 км/ч, но и на этой скорости кроссовер оказался недостаточно маневренным. Лучшим стал результат 74 км/ч.

Несмотря на неудовлетворительный результат BMW iX все же заслужил похвалу. Журналисты назвали его неплохим, особенно учитывая вес автомобиля, который составляет порядка 2,5 тонн. Они также отметили адекватную работу системы курсовой устойчивости, а именно минимальные крены.