Старые автомобили превратили в диковинные арт-объекты

Британский художник Дэн Роулинг использует для своих работ не холсты, а различные металлические конструкции, в том числе и кузова старых брошенных автомобилей. При этом помимо кисти и красок он активно применяет оборудование для плазменной резки.

Картины 43-летнего талантливого мастера из Глостершира объединяет тема живой природы, которая невероятным образом «прорастает» в продуктах деятельности человека.

Только посмотрите на этот развозной фургон Ford Transit, ажурный кузов которого превратился в древо жизни, под названием Nature delivers (с англ. «Доставлено природой»). То же самое можно сказать и об отслужившем свое топливозаправщике на шасси грузовика DAF LF. При этом в своих работах Дэн Роулинг отводит важную роль игры света и тени.

Для примера возьмем дорожные знаки, которые после филигранной обработки начали отбрасывать силуэты живых деревьев. Оригинальные арт-объекты современного английского художника можно встретить в разных странах.

Так, его распиленный легкомоторый самолет «Short Haul» демонстрировался на престижной выставке Biennale 2019 в Берлине. Композиции Дэна Роулинга еще раз напоминают о важнейшей роли природы в нашей жизни и о необходимости ее сохранения для последующих поколений.