Электрический кроссовер Skoda Vision 7S — официальные фото и видео

Чешская марка анонсировала ускоренный переход на электромобили

Skoda Auto представила новый язык дизайна, логотип и обновленный фирменный стиль (CI), а также анонсировала три новые полностью электрические модели к 2026 году. Одна из них — семиместный кроссовер на базе концепта Skoda VISION 7S, на примере которого марка продемонстрировала дизайн своих будущих электромобилей. Два других — небольшой сити-кар и компактный кроссовер.

В Skoda уверены, что новый фирменный стиль выделит «батарейную» линейку марки на фоне конкурентов и других брендов концерна Volkswagen. Для него характерны новая передняя часть с так называемым «технологическим лицом» Tech-Deck Face и экологичные материалы в интерьере. Следуя последней моде Škoda отказалась от трехмерного логотипа. Для надписи «Skoda» использована совершенной иная типографика, основанная на симметрии и сочетании круглых форм с рамками. Фирменная «галочка» теперь интегрирована в литеру «S».

Новый CI предполагает использование двух оттенков зеленого — Emerald и Electric Green, которые олицетворяют экологию, экологичность и электромобильность. Изначально он будет использован в информационных материалах, а с 2024 года — в новых моделях. Новый дизайн также найдет отражение в информационно-развлекательной системе и других элементах автомобилей Skoda.

Судя по фото, у Skoda Vision 7S Т-образная оптика и широкая плоская заглушка на месте традиционной решетки радиатора. Ее ребра закрывают датчики автомобиля. Отдельно стоит отметить тонкую полосу света, проходящего под нижней кромкой капота. На «носу» светящаяся надпись «Skoda» в новом начертании. Такая же надпись есть и на корме. В переднем бампере семь вертикальных прорезей, через которые подается воздух к радиатору и тормозам. Под оранжевой вставкой по центру бампера скрывается зарядный порт. Также воздуховоды видны над боковыми юбками. Через них втягивается воздух для охлаждения батарей. Дополняют агрессивный образ кроссовера оригинальные аэродинамические колесные диски диаметром 22 дюйма.

Салон укомплектован новой версией информационно-развлекательной системы с переработанной графикой и логикой управления. На передней панели доминирует 14,6-дюймовый сенсорный дисплей, самый большой из когда-либо установленных в автомобиле Skoda. Он имеет два положения. Стандартно он установлен вертикально. В режиме «релакс» дисплей поворачивается в альбомную ориентацию, например, для просмотра фильмов и телепередач. Чтобы обеспечить пассажирам на заднем сиденье хороший обзор экрана, сиденья водителя и пассажира поворачиваются внутрь и откидываются. При этом информационно-развлекательной системой можно управлять со смартфона.

Виртуальный кокпит состоит из 8,8-дюймового дисплея и квадратного двухспицевого рулевого колеса с сенсорной панелью в одной и тактильными колесами прокрутки в другой. На центральной консоли — шесть кнопок, на которые вынесено управление мультимедийной системой, навигацией и меню приложений. Также есть три поворотных переключателя: два крайних для управления климатом, средний — для управления основным экраном. Для того чтобы вся информации была перед глазами у водителя, экран можно разделить на секции.

Особенность интерьера — детское кресло, встроенное в центральную консоль, простирающуюся до второго ряда сидений. Водитель может следить за ребенком через камеру, картинка с которой транслируется на центральный дисплей.

Отдельно подчеркивается использование в отделке материалов из переработки. В частности, пол и багажник изготовлены из шпона из переработанных шин. Верхняя часть приборной панели отделана искусственной кожей, сиденья и дверные карты — текстилем.

В основе Skoda Vision 7S лежит модульная архитектура MEB материнской Volkswagen Group. Просторный салон шоу-кара предлагает достаточно места для семи пассажиров и множество решений из фирменного набора Simply Clever. Заявленный запас хода — более 600 км в измерительном цикле WLTP. Такую «дальнобойность» кроссоверу обеспечит аккумуляторный блок емкостью 89 кВтч. Максимальная мощность зарядки — чуть менее 200 кВт.

Также во время презентации Vision 7S компания объявила об ускорении перехода на электромобили. В соответствии с планом, к 2030 году доля полностью электрических автомобилей Skoda в Европе вырастет более чем до 70%. В течение следующих пяти лет дополнительные инвестиции в электромобили составят 5,6 млрд евро. Еще 700 млн евро потратят на цифровизацию.

На этапе перехода к электронной мобильности бренд усилит свою «топливную» линейку. Во второй половине 2023 года компания представит Superb и Kodiaq нового поколения. В 2024 году выйдет обновленная Škoda Octavia.