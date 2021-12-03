Украинский рынок грузовых автомобилей готовится к посткризисному рекорду

По итогам продаж за 11 месяцев, рынок грузовых автомобилей в Украине показал отличную динамику роста в 37%, что до конца года может вылиться в рекордные для посткризисного периода показатели, сообщает AUTO-Consulting. Только в ноябре продажи новых грузовиков полной массой свыше 3,5 т увеличились на 5%. И в этом немалая заслуга азиатских брендов, таких как JAC, Dayn, SCHACMAN и Hyundai.

Если же говорить о лидерах, то первое место по-прежнему занимает продукция Минского автозавода, реализация которой за 11 месяцев поднялась на 35%. Еще немного и МАЗ сможет достичь 1000-й отметки – столько новых грузовиков по итогам года за последние десятилетие в Украине еще никто не продавал. Что же касается второго места, то в ноябре его снова вернул себя MAN, заняв 10% рынка. Также неплохо расходились грузовики Mercedes-Benz и Volvo Trucks. То же самое можно сказать и про автомобили IVECO, которые замыкают великолепную пятерку. Что ж, посмотрим на результаты продаж декабря и итоговые показатели, ждать осталось совсем недолго.