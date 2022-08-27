Новый Mitsubishi L200 попал в объективы шпионских фотокамер

На рынке пикап нового поколения появится в 2023 году

Прототип пикапа Mitsubishi L200 следующей генерации замечен во время дорожных тестов. Шпионские фото закамуфлированной новинки опубликовало издание Motor1. По всей вероятности, автомобиль на снимках — предсерийная версия L200. От того, что мы видели ранее он отличается расширенными колесными арками, дверными подножками и рейлингами на крыше.

Также на фото видна огромная сетчатая решетка радиатора, узкая полоса воздухозаборника в переднем бампере и многоярусная оптика. На корме — вертикальные фонари и традиционная одинарная дверь багажного отделения. Хотя в полноразмерных американских пикапах все чаще встречаются багажные двери многофункциональной конструкции.

Как сообщалось ранее, у нового L200 более длинная колесная база и более широкая колея. Судя по фото, он будет немного крупнее предшественника.

Информации о силовых агрегатах на данный момент нет. В моторной линейке ожидаются бензиновые и дизельные моторы. На отдельных рынках, например, в Европе новый Mitsubishi L200 предложат в качестве подключаемого гибрида.

По предварительным данным, новый L200 разделит платформу и часть компонентов с Nissan Navara следующего поколения, который появится позже. Несмотря на общую основу пикапы будут иметь совершено разные конструкции.

Напомним, что в конце 2021 года Nissan вывел пикап Navara из Европы. Причиной тому стало сокращение рынка пикапов в этом регионе. Вернется ли Navara на европейский рынок после смены поколения, остается загадкой.