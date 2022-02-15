Электрического преемника Lexus LFA показали на первых фото

Когда автомобиль появится в продаже остается загадкой

В последнее время Lexus «дразнит» обилием снимков будущих серийных автомобилей. Мы уже видели несколько электрических кроссоверов и седан, сейчас настало время суперкара. Новинка пока не имеет имени и ее условно называют Electric Supercar.

Автомобиль впервые показали в конце 2021 года. Сейчас настало время рассмотреть новинку со всех сторон. Среди основных отличий электрического суперкара — необычная внешность и длинный капот.

В Lexus говорят, что серийная версия Electric Supercar станет идейным наследником заднеприводного суперкара Lexus LFA. Автомобиль комплектовался 4,8-литровым бензиновым двигателем V10. Всего в период с 2011 по 2013 годы было выпущено около 500 экземпляров модели.

Электрический суперкар планируют укомплектовать твердотельной батареей. Ее преимущество перед литий-ионными в эффективности и меньшем весе. Что касается запас хода, то озвучивается цифра 695 км. Инновационные технологии, которые впервые применят на Lexus Electric Supercar, в дальнейшем планируют использовать на новых моделях марки.