Toyota готовит следующее поколение Sienta — чего ожидать от нового вена

Премьера модели третьей генерации состоится в августе 2022 года

Toyota Sienta — автомобиль, который из поколения в поколение не теряет свою аудиторию. Он пользуется небывалым спросом не только на родном рынке марки, но и за его пределами. Модель актуального поколения производится с 2015, но ей уже готовят замену — в августе 2022 года появится третья генерация компактвена. По некоторым данным, она получит больший ценник и новые гибридные силовые установки.

В основу модели ляжет платформа GA-B, которую сейчас используют в Yaris. В движение Sienta будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. За доплату предложат систему E-Four с электромотором на задней оси.

Габаритные размеры вена немного изменятся по сравнению с текущей моделью. Длина Toyota Sienta третьей генерации составит 4300 (+20) мм, ширина 1695 мм, высота 1670 (-5) мм.

Какой будет внешность нового вена, остается загадкой. Художники BestCarWeb создали рендер, за основу которого взяли имеющуюся на сегодняшний день инсайдерскую информацию. Согласно ему, автомобиль выполнят в более спокойном и сдержанном стиле.

Toyota Sienta второго поколения / Toyota Sienta второго поколения

Что касается ценника, он будет примерно на 1750 долларов больше по сравнению с предшественником. За Sienta второго поколения в Японии сейчас просят 15 770 долларов.