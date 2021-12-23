Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E обновился и стал дальнобойнее

Автомобиль сможет проезжать от 1 до 7,3% больше в зависимости от комплектации

Ford Mustang Mach-E нового модельного года получил ряд улучшений. Первое и наиболее важное — увеличенный запас хода на одном заряде аккумулятора. В зависимости от его емкости и модификации кроссовер сможет проезжать от 1 до 7,3 процента больше.

Больше остальных повезло младшей версии Select SR RWD. Запас хода такого электрокроссовера вырос на 30 км и теперь составляет 400 км. Также у «Мустанга» появилась новая версия California Route 1 ER AWD. В таком исполнении электрический кроссовер сможет предложить 502 км.

Увеличить запас хода Ford Mustang Mach-E удалось за счет прироста полезной емкости батареи без внесения каких-либо изменений в конструкцию автомобиля. Если говорить о версии Standard Range, то такой кроссовер по-прежнему использует батарею номинальной емкостью 75,7 кВтч, но полезная емкость выросла с прежних 68 до 70 кВтч. Такая же «картина» наблюдается и в версии Mustang Mach-E Extended Range. При номинальной емкости 98,8 кВтч используется 91 кВтч. Раньше эта цифра была немного меньше — 88 кВтч.

Согласно паспортным данным, дальность хода версий GT и GT Performance осталась прежней. Полного заряда аккумулятора первой достаточно для преодоления 434 км пути, второго — 418 км.

В Ford заявляют, что после обновления электрический кроссовер может проезжать от 360 до 505 км пути против прежних 338-483 км.