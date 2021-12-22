Самый большой внедорожник Mercedes-Benz превратили в пожарную автолестницу

Внедорожный грузовик тяжелого класса Mercedes-Benz Zetros изначально был создан для армейских нужд: мощная рама, полный привод и капотная компоновка. Однако машину также используют и на гражданке. На ее базе делают вахтовки, кемперы и пожарные автомобили.

Так, совсем недавно известный австрийский производитель пожарных автомобилей – компания Rosenbaurer выполнила довольно нестандартный заказ. Это автолестница L32A-XS, которую смонтировали на трехосное шасси Mercedes-Benz Zetros 3342 (6х6).

Ее можно поднять на 32 м, более того еще и с мощной корзиной HR-500MF, способной выдержать 500 кг – пять пожарников в полной экипировке.

Впечатляют и габаритные размеры автомобиля: длина составляет 10 500 мм, ширина 2500 мм и высота 3850 мм. Колесная база – 5050 мм. Ширина с выдвижными опорами, аутригерами – 4650 мм. Полная масса автолестницы равна 27 т. Хотя шасси Zetros 3342 способно выдержать куда больше – оно рассчитано на нагрузку до 33 т.

Под большим пластиковым капотом расположен турбодизель Mercedes-Benz мощностью 421 л.с. Что же касается кабины, то она вмещает трех человек и позаимствована от всем хорошо известного вездехода Unimog.