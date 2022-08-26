Электрокроссовер Kia EV9 проходит финальные испытания

Мировая премьера нового электрического кроссовера состоится в первом квартале 2023 года

Kia опубликовала первые официальные фотографии серийного кроссовера EV9, разработка которого началась 3,5 года назад. На данном этапе пока еще не представленная «батарейная» новинка проходит финальные испытания на полигоне исследовательского центра Hyundai в Намьянге, Южная Корея.

В ходе тестов кроссоверу откалибруют рулевое управление и подвеску. Для этого на полигоне построен участок «мощеных бельгийских улочек». Также Kia EV9 должен пройти испытания бездорожьем, в частности грунтовыми дорогами, бродами и скользкими подъемами.

Судя по фото, серийная версия электрического флагмана почти не отличается от одноименного концепта 2021 года. Из отличий — менее угловатый кузов, традиционные боковые зеркала на ножках вместо камер и обычные двери с выдвижными ручками на месте прежних «суицидальных».

Габаритная длина концепта составляла около 5,0 метров, размер колесной базы — 3,1 метра. Запас хода заявлялся на уровне 483 км. По неофициальным данным, такой пробег кроссоверу обеспечит литий-ионная батарея на 77 кВтч. Информации о двухмоторной силовой установке нет. По заявлению производителя, с места до 100 км/ч полноприводный электромобиль сможет ускоряться примерно за 5 минут.

По всей вероятности, салон останется трехрядным. У концепта все три ряда сидений разворачивались против движения, позволяя любоваться природой через открытую багажную дверь. В одном из режимов салон кроссовера превращался в гостиную со столиком на месте сидений второго ряда и развернутыми против движения передними креслами. Практически всю переднюю панель занимал 27,0-дюймовый дисплей (приборная панель и «мультимедийка»). Что из этого достанется серийному автомобилю, мы узнаем позже.