Одну из самых больших «капсул времени» показали на видео

Коллекция автомобилей, грузовиков и тракторов 60 лет простояла в 13 амбарах

Американский блогер Mr. Goodpliers опубликовал на своем YouTube-канале видеоэкскурсию по одной из самых больших «амбарных» коллекций. Чтобы воочию увидеть автомобили, представляющие более чем столетнюю историю мирового автопрома, он совершил поездку в Pioneer Village Museum в Небраске. Именно там находится коллекция «Находки в сарае» — 13 амбаров с раритетными транспортными средствами, забытыми на немалые 60 лет.

«Стряхнув пыль», блогер обнаружил автомобили, грузовики, тракторы, фургоны, самолеты, резной катафалк и множество других реликвий. Классические автомобили 20-30-х годов прошлого века соседствуют с более новыми экземплярами, выпущенными в 1980-х годах. Есть среди них и довольно редкие экземпляры. Например, Frazer Vagabond 1949 года и Star Four, выпускавшийся компанией Durant Motors в 1922-1928 годах.

Также в амбарах хранятся остатки самолетов и даже торпеда времен Второй мировой войны. В сентябре часть коллекции продадут на аукционе. Пока не известно, что именно выставят на торги, но нет сомнений, что коллекционеров лоты заинтересуют.