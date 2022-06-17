Компактный электрокроссовер Jeep впервые засветился на фото

Следуя мировым тенденциям, американский производитель Jeep объявил о намерении полностью перейти на выпуск электрокаров. Электрическим первенцем марки станет компактный кроссовер. Официальными рендерами модели компания поделилась весной прошлого года, а сейчас в объективы фотошпионов попал прототип новинки.

Тестовый мул покрыт плотным камуфляжем, поэтому рассмотреть его в деталях сложно. Можно отметить, что кроссоверу досталась спортивная осанка, которую подчеркивают короткие свесы. Также видны тонкие фары со светодиодными ДХО и бампер с широким воздухозаборником. Передние и задние крылья хорошо выражены, а арки имеют слегка квадратный вид.

На корме традиционный язык дизайна Jeep становится более очевидным благодаря форме светодиодных фонарей, напоминающих более крупный Renegade. Для придания спортивного вида добавлен сдержанный спойлер. Предположительно, электрокар получит контрастный пластиковый обвес, характерный для этого сегмента.

Известно, что в основу новинки Jeep ляжет модельная платформа CMP от Stellantis, на которой базируются Opel Mokka и DS 3 Crossback. Длинна электрокроссовера – около 4,2 м. В движение его будет приводить один электромотор мощностью 136 л.с., а запас хода обеспечит батарея на 50 кВтч. Дебют новинки состоится в ближайшие месяцы, а на конвейер он встанет в конце текущего года. Производство модели наладят на мощностях компании в Польше.