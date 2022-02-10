Электромобили Renault получат инновационный двигатель

Renault Group, Valeo и Valeo Siemens eAutomotive станут первыми, кто начнет массовое производство электродвигателя мощностью 200 кВт без использования редкоземельных элементов. Производство мотора для собственных нужд автопроизводителя развернется в 2027 году и будет базироваться на заводе Renault Group Cléon в Нормандии, Франция.

Каждый из трех партнеров внесет свой вклад в разработку и производство ключевых элементов элеткромотора. Renault займется роторной технологией EESM (Еlectrically Excited Synchronous Motor) разработанной без использования редкоземельных металлов, которая обеспечивает улучшенные энергетические характеристики. Фирменные специалисты также проработают общую конструкцию будущего электродвигателя.

А вот на Valeo и Valeo Siemens eAutomotive разработают и произведут статор, основанный на технологическом опыте Valeo в сборке медных проводов. Благодаря своему уникальному ноу-хау в этой области, которое позволяет использовать более высокую плотность меди в статоре, Valeo может генерировать больше энергии, не потребляя больше электроэнергии.