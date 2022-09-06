Электропикап Rivian R1T пришел на выручку американскому хирургу

Автомобиль обеспечил энергией хирургическое оборудование больницы

Хирург одной из больниц Техаса Кристофер Янг подключил оборудование к своему пикапу Rivian R1T, чтобы провести операцию пациенту. В своем посте в социальной сети он писал, что во время визита пациента, приехавшего на вазэктомию, в больнице неожиданно пропало электричество. Переносить операцию мужчина не захотел. Тогда доктор предложит подключить оборудование к своему электропикапу.

Операция прошла успешно. Конечно, что в больнице есть источники резервного энергообеспечения, но в этот раз они не понадобились. Свою «экстремальную» операцию с использованием Rivian R1T Янг назвал «первой в мире вазэктомией при помощи Rivian».

Для экстренных ситуаций у Rivian R1T имеется четыре 110-вольтовых розетки (две в салоне, две снаружи). Также автомобили марки могут подзаряжать друг друга. Кроме того, в кузове пикапа устанавливается запатентованная система съемных модульных вспомогательных батарей. Для его подключения в кузов выведены контактные разъемы и контуры системы охлаждения.