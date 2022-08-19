Lamborghini начала разработку синтетического топлива

Чтобы полностью не отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, компания Lamborghini занялась разработкой современного синтетического топлива. Таким образом итальянская марка надеется вписать выпускаемые машины в жесткие экостандарты.

По словам менеджера Lamborghini по Азиатско-Тихоокеанскому региону Франческо Скардаони, компания только начала работу в данном направлении и первые результаты планирует получить в следующем году. А чтобы работа шла быстрее, к проекту привлекли специалистов крупной нефтяной компании (ее название не раскрыли).

Итальянский производитель отметил, что его синтетическое топливо не будет похоже на Siemens Energy, которое производит Porsche. Современное горючее будет обеспечивать более долгую работоспособность двигателей машин. Также это топливо будет идеальным для гибридных установок.