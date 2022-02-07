Еще один кроссовер Chery отправили покорять Европу

DR Automobiles анонсировала продажи собственной версии китайского кроссовера Chery Tiggo 5х

Автомобили итальянской марки DR, специализирующейся на «адаптации» моделей Chery и JAC к требованиям европейцев, довольно популярны в Италии, Франции и Болгарии. Именно высокий спрос стимулировал DR Automobiles расширить модельную линейку.

В скором времени к DR 3 (старый Chery Tiggo 3х), DR 4.0 (рестайлинговый Tiggo 5x) и DR F35 (старый Tiggo 7) присоединится еще одна модель. Ею станет DR 5.0 — перелицованная версия обновившегося в очередной раз Chery Tiggo 5x.

От базовой модели новый кроссовер DR отличается дизайном радиаторной решетки, переднего бампера и ходовых огней со сдвоенными полосами. В салоне из отличий — рулевое колесо с усеченным ободом, иная передняя панель и «парящий» дисплей информационно-развлекательной системы. Управление климат-контролем, к сожалению, не сенсорное, хотя у оригинального кроссовера такая «фишка» есть.

На старте продаж DR 5.0 доступен с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л.с. и с тем же мотором, но приспособленным для работы на сжиженном газе. В этом случае отдача агрегата меньше на 2 л.с. Коробка — механическая, привод — передний. В дальнейшем обещана модификация с турбированным четырехцилиндровым мотором рабочим объемом те же 1,5 литра и отдачей 154 л.с. В пару ему предусмотрен вариатор.

Первым рынком DR 5.0 станет Италия. Там за автомобиль будут просить от 23 900 долларов. В каких еще европейских странах и когда можно будет приобрести перелицованный Chery Tiggo 5х, не уточняется.